МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Есть некоторые сезонные факторы, которые нужно учитывать при купле-продаже недвижимости. Оптимальное время для покупки или аренды жилья — это лето, рассказал агентству "Прайм" эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Риелтор научила, как ускорить сдачу квартиры в аренду

"Дело в том, что в это время довольно сильно проседает деловая активность, соответственно, собственники охотнее идут на уступки покупателям", — поясняет он.

Можно получить дисконт до 3-4% от цен, которые были на квартиру весной, если не происходило каких-то фундаментальных сдвигов, подобных льготной ипотеке или резким скачкам ключевой ставки.

"С этой стороны также интересны май и период с начала года до начала февраля, так как приличная часть ликвидного предложения вымывается именно под окончание года как подарки или решение застарелого вопроса, чему способствуют и скидки на ипотеку", — добавляет эксперт.

Точно таким же образом стоит рассматривать и наиболее удачные периоды для продажи. Акцентироваться стоит на временных отрезках, когда деловая активность находится на максимальных уровнях, то есть с февраля по апрель и с середины сентября до третьей декады декабря. "Жить как на иголках". Стоит ли покупать проданное за долги жилье

По мнению Кричевского, именно в эти месяцы вероятность продать жилье за максимально выгодную цену очень высока, и часто получается совершить сделку даже за чуть большие деньги, чем те, на которые рассчитывал продавец.

При этом нужно помнить, что вне зависимости от времени года сложно продаются неликвидные квартиры — на отдалении от транспорта, по завышенным ценам, с плохим видом и расположением.

Кроме этого, стоит учитывать, что простой косметический ремонт может окупиться пятикратно, так как резко поднимет привлекательность квартиры.

"Помимо этого, всегда стоит торговаться что покупателям, что продавцам. А продавцы всегда могут выставить квартиру чуть выше рыночной стоимости и затем продать за те деньги, за которые продажа планировалась изначально, при этом довольным останутся обе стороны", — заключил специалист.