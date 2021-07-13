МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Просроченные лекарства нельзя использовать ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. На упаковке каждого лекарственного препарата указан срок его годности, за который производитель препарата несет ответственность. Об этом рассказала агентству Прайм" фармацевт отделения противоопухолевой лекарственной терапии АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Вера Башкина. Аналитики предсказывают рост цен на лекарства в России

По ее словам, этот срок определен на основании разработки препарата, длительных многократных тестирований и указан на упаковке и на флаконе или блистере каждого лекарства.

"В инструкции указываются качественные характеристики, возможные побочные эффекты, о которых производитель предупреждает заранее. Если у человека, принимающего препарат, случается какая-то непредвиденная реакция на него, производитель будет нести ответственность вплоть до уголовной", — указала эксперт.

В случае обнаружения нового незаявленного побочного эффекта препарат изымается из продажи и производства. Помимо сроков годности необходимо соблюдение условий хранения: температурный режим, светочувствительность, влажность. Поэтому необходимо внимательно читать инструкцию — в ней указана серия партии, срок годности лекарственного препарата, условия хранения и способ применения.

"После того, как срок годности истек, производитель не несет ответственности за качество препарата. Препарат может начать терять свои лекарственные свойства, вызывать аллергические реакции и т.д. Поэтому, принимая или используя просроченные лекарственные препараты, вы рискуете своим здоровьем, а возможно, и жизнью", — подытожила фармацевт.

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