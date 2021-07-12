МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Универсальной инвестиционной стратегии, которая позволяет разбогатеть за год и без усилий, конечно, нет, однако получить хороший доход от вложений реально. Для этого инвесторам нужно ориентироваться в движении рынка, уметь анализировать данные и не поддаваться общей панике при падении котировок или эйфории при их бурном росте. Об этом рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр Grid Capital Алексей Соколов. "Ген бедности": есть ли люди, которым не суждено разбогатеть

По его словам, максимальную прибыль получают те инвесторы, которые уже имеют стартовый капитал, например, миллион долларов — при правильном вложении он может принести значительную прибыль.

Для тех, чьи вложения меньше, можно составить грамотную инвестиционную стратегию, которая будет предполагать приобретение акций компаний с высоким потенциалом роста. Они еще не приобрели популярность на рынке, поэтому не имеют завышенной цены.

"При этом, важно понимать, что их бумаги имеют драйверы для роста, но на этот процесс может уйти не один год", — указал эксперт.

При составлении инвестиционного портфеля нужно понимать, что сложно найти лучшую точку входа на рынок, поэтому портфель корректно формировать постепенными покупками.

"Еще одно правило для инвестора — долгосрочное владение является намного более прибыльным направлением, чем спекулятивное", — заключил специалист.

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