МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. После введения 28 июня в Москве QR-кодов для посещения учреждений общепита перестали ходить в рестораны и кафе более двух третей москвичей — 68%. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного "Ситимобил" и ResearchMe. Власти Москвы пообещали регулярные проверки кафе на соблюдение COVID-мер

При этом пятая часть, 20% респондентов, побывали в ресторанах 27—28 июня, перед введением ограничений.

В целом в стране стали за последний месяц меньше посещать общественные места 30%. Каждый десятый респондент стал чаще использовать сервисы доставки для сокращения посещения магазинов и торговых центров.

Большинство (70%) столичных респондентов в июне отметили, что их привычки в передвижении по городу изменились. Четверть москвичей стала чаще ходить пешком, реже пользуются автобусами 21%, чаще ездят на своем автомобиле —14%. Десятая часть полностью отказалась от общественного транспорта.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в пятницу, что благодаря улучшению ситуации с коронавирусом и хорошим темпами вакцинации ряд ограничительных мер будет ослаблен с 19 июля. Так, обязательная система QR-кодов отменяется, возобновляют работу в обычном режиме фуд-корты и детские игровые комнаты.

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