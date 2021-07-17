2021-07-17T06:14:46+03:00
2021-07-17T06:14:46+03:00
2021-07-17T06:14:46+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210717/834224825.html
Названа доля москвичей, отказавшихся от кафе после ввода QR-кодов
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
После введения 28 июня в Москве QR-кодов для посещения учреждений общепита перестали ходить в рестораны и кафе более двух третей москвичей — 68%. Об этом пишет РБК со ссылкой на... ПРАЙМ, 17.07.2021
ограничительные меры, москва, коронавирус, новости, бизнес, потребрынок
https://1prime.ru/images/83414/57/834145754.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83414/57/834145754.jpg
https://1prime.ru/images/83414/57/834145753.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83414/57/834145753.jpg
https://1prime.ru/images/83414/57/834145741.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83414/57/834145741.jpg
https://1prime.ru/business/20210716/834223514.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. После введения 28 июня в Москве QR-кодов для посещения учреждений общепита перестали ходить в рестораны и кафе более двух третей москвичей — 68%. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного "Ситимобил" и ResearchMe.
При этом пятая часть, 20% респондентов, побывали в ресторанах 27—28 июня, перед введением ограничений.
В целом в стране стали за последний месяц меньше посещать общественные места 30%. Каждый десятый респондент стал чаще использовать сервисы доставки для сокращения посещения магазинов и торговых центров.
Большинство (70%) столичных респондентов в июне отметили, что их привычки в передвижении по городу изменились. Четверть москвичей стала чаще ходить пешком, реже пользуются автобусами 21%, чаще ездят на своем автомобиле —14%. Десятая часть полностью отказалась от общественного транспорта.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в пятницу, что благодаря улучшению ситуации с коронавирусом и хорошим темпами вакцинации ряд ограничительных мер будет ослаблен с 19 июля. Так, обязательная система QR-кодов отменяется, возобновляют работу в обычном режиме фуд-корты и детские игровые комнаты.
Читайте также:
Рестораны Москвы без веранд потеряли 60-85% выручки из-за QR-кодов