МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. В ближайшее время дорожные камеры смогут реализовывать новую функцию по фиксации нарушений ПДД — речь идет о несоблюдении дистанции и опасном вождении, пишет Autonews.ru. Водителям объяснили, нужно ли проходить техосмотр без привязки к ОСАГО

Разработчиком новых камер выступает компания "Астралаб".

Имеется в виду ситуация, когда водители пытаются согнать соседей по потоку из левого ряда. Такое считается весьма опасным, особенно если в обгоняемом автомобиле находится новичок, который может испугаться и принять неверное решение — резко затормозить или быстро уступить полосу, не убедившись в безопасности маневра.

"Бывают "учителя", которые на высокой скорости летят в левом ряду и считают, что машины впереди недостаточно быстро едут. Тогда они подъезжают вплотную и начинают эти машины выдавливать. Неопытные водители могут растеряться и устроить страшное ДТП", — уточнил генеральный директор "Астралаба" Сергей Ласкин.

Фиксировать опасное вождение будет помогать нейросеть. На такие дополнительные функции дорожных камер уже получены запросы от заказчиков из разных регионов. Пока софт находится в стадии разработки — сначала производители запустят в работу фиксацию негорящих габаритных огней и фар ближнего света.

Наказание за нарушение дистанции — штраф в размере 1500 рублей.

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