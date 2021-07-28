МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. На российском рынке могут появиться транспортные средства, которые пострадали в этом году во время наводнений в различных частях мира, и эти автомобили мошенники будут выдавать за обычные. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Эксперт рассказал, как могут подставить при покупке машины

Вода является главным врагом для машины, поскольку современный автомобиль из-за обилия электронных систем вполне обоснованно можно назвать компьютером на колесах. Чтобы не потратить деньги на автомобиль, побывавший в воде, эксперт советует во время осмотра машины обратить особое внимание на работоспособность ее электронных систем.

"У "утопленника" чаще всего наблюдаются проблемы с электроникой. Там может что-то не работать, бортовой компьютер может выдавать ошибки, то есть машина ведет себя неадекватно. Если электронные системы не работают, причем те, которые между собой не связаны, то есть вероятность, что машина имела серьезный контакт с водой", – объяснил Шапарин.

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