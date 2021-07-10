МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Автомобильное издание "За рулем" рассказало о новом виде дорожных подстав. На этот раз доверчивых водителей "поджидают" на подъезде к АЗС. В ГИБДД ожидают роста очередей на техосмотр

Многим знакомы "вокзальные" схемы обмана, когда сомнительного вида люди просят денег в переходах, якобы на билет домой. Похожая картина появилась на дорогах.

Мошенники стоят на подъезде к заправке, играя роль водителя, у которого закончилось топливо, а денег на бензин нет. Такие люди попрошайничают, ходя от машины к машине, апеллируя к чувству взаимовыручки, пишет издание.

Способ борьбы один, не давать денег, как и в случае с другими видами попрошаек. Большинство аферистов бессильны перед обычной осторожностью и чувством здравого смысла. Однако искоренить явление не удастся, пока за мошенников всерьез не возьмутся органы правопорядка.

Вероятно, есть больше шансов встретить сомнительных личностей на АЗС малоизвестных брендов. Например, на заправках, использующих логотип, похожий на символику известных топливных компаний.

"Контроль за качеством горюче-смазочных материалов и продуктов питания может сильно отличаться", — обращает внимание СМИ.

В случае сомнений в подлинности бренда, рекомендуется изучить стенд с информацией об АЗС и избегать неизвестных организаций.

Издание советует заправляться у производителей с проверенной репутацией и относиться с осторожностью к АЗС, работающим по франшизе.

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