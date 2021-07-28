МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Средний чек россиян на покупку детского питания за год вырос на треть, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс" крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости. Росстат отметил снижение цен на ряд популярных овощей

Аналитики сравнили данные из средних чеков с 1 июня по 15 июля этого и прошлого года.

Так, согласно полученным данным, за исследуемый период он составил 95 рублей, оказавшись на 31% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении, то есть в штуках, при этом был выше на 21%. В топ-продаж вошли детские фруктовые пюре и каши объемом 0,2 литра.

Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что продажи детского питания были высокими еще в прошлом году — в основном за счет онлайн-торговли. Родители все больше делают выбор в пользу готового питания, считая такой подход более рациональным по сравнению с готовкой дома.

"Также в условиях всеобщей напряженности из-за пандемии срабатывает родительский инстинкт повышенной заботы о детях, многим хочется побаловать детей "вкусняшками". Благодаря новому качеству данных о продажах и потребительском поведении, индустрия торговли научилась оперативно управлять маркетинговыми активностями и добиваться лучших продаж", — отмечают эксперты.

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