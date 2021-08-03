МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Цены на автомобили в России с начала года в среднем выросли на 7-10%, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры". Исследование показало, насколько подорожали автомобили в июле

"Рост цен с начала года уже доходит до 7-10% и более по некоторым моделям и брендам", — отметили в ассоциации.

Ранее опрошенные РИА Новости дилеры прогнозировали подорожание автомобилей в третьем квартале на 1-5%. Причины тому: инфляция, колебания курса валюты и смена модельного года в зависимости от марки. Также рост цен подгоняет сложившийся дефицит на авторынке.

В РОАД также отметили, что повышение цен производителями ожидаемо как возможность отыграть нестабильность рубля еще с прошлого года, второй фактор — рост цен комплектующих и металла.

По данным Росстата, в июне рост цен на легковые автомобили иностранных марок не превысил 1,3%.

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