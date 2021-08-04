МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и к туристическим ассоциациям некоторых стран Европы и Азии и предложила возобновить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии коронавируса. "Аэрофлот" со 2 сентября откроет рейсы на Шри-Ланку

АТОР призывает мировое туристическое сообщество признать факт, что пандемия будет продолжаться еще долго, поэтому восстанавливать поездки, по мнению ассоциации, нужно начать уже сейчас. При этом необходимо выработать общие правила.

"Очевидно, что, несмотря на все усилия на всех континентах, ковидный кризис не закончился, пандемия продолжается. Более того, многочисленные заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) позволяют предположить, что COVID-19 с нами надолго. Это уже часть нашей реальности", — сообщается на сайте АТОР

Ассоциация подчеркивает, что у каждого человека должна быть возможность свободно путешествовать. Для этого страны-участницы UNWTO должны принять унифицированные правила въезда для невакцинированных и переболевших туристов с разными вариантами доказательства их иммунного статуса. Кроме того, АТОР считает, что UNWTO должно внедрить единые рамочные стандарты Safe Travel, чтобы все отели, транспорт, объекты культурного и исторического наследия подтверждали безопасность посещения для туристов. Еще одним важным шагом для перезапуска международного туризма АТОР считает взаимное признанием странами всех вакцин.

"Мы считаем, что люди, имеющие прививку от COVID-19, должны беспрепятственно передвигаться по миру, путешествовать и отдыхать без ограничений, как это было до распространения коронавируса. На них не должны распространяться требования о карантине или другие ограничительные меры, по-прежнему действующие во многих странах для иностранных граждан", — говорится в обращении АТОР.

АТОР направила подобные обращения с просьбой поддержать российскую инициативу в отраслевые туристические объединения Испании, Италии, Великобритании, Китая, Японии, а также других стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

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