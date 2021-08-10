МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. В Госдуме предложили поощрять безопасную манеру вождения водителей скидкой на транспортный налог, сообщает RT. Названа деталь машины, которая может вогнать вас в долги

С такой инициативой выступил депутат Иван Сухарев. Он направил письмо на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова.

Как отметил законодатель, в прошлом году в ДТП на территории России погибли более 16 тысяч человек, а более 180 тысяч получили травмы. При этом количество выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения в прошлом году составило 167 миллионов, что на 15% больше, чем в 2019 году.

"В целях снижения числа правонарушений на дорогах прошу вас оценить целесообразность введения льготы для водителей за безопасную манеру вождения, а именно: 50-процентную скидку на уплату транспортного налога для тех автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1,5 тысячи рублей", — говорится в тексте обращения.

Читайте также:

Автоэксперт рассказал, как сэкономить на бензине