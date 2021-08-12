МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Автовладельцам и после 22 августа, когда по закону полис ОСАГО можно будет получать без предъявления действующей диагностической карты, лучше по-прежнему проходить техосмотр и, соответственно, получать карту — такое мнение в интервью радио Sputnik высказал автоюрист Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько. Волшебные фразы: что сказать, чтобы гаишник утратил к вам интерес

"Техосмотр автомобиля в любом случае будет нужен. Правила дорожного движения запрещают движение без диагностической карты, несмотря на то, что наказания за это нет. Нас постоянно пугают тем, что введут систему автоматической фиксации этого нарушения. Когда это запустят – неизвестно, но теоретически это возможно. Также с марта следующего года планируют ввести наказание за это нарушение, и инспектор сможет выписывать штраф", – объяснил эксперт.

Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, которые должны вступить в силу 1 марта 2022 года. Согласно им, управление машиной без действующей диагностической карты будет наказываться штрафом. Планируется, что штраф будет выноситься по показаниям стоящих на дорогах камер.

По словам Радько, в пользу прохождения техосмотра говорит и право страховых компаний выставить виновнику аварии, у которого нет диагностической карты, так называемое регрессное требование. То есть настоять на возврате суммы, выплаченной потерпевшему. Это касается грузовиков и автобусов, а на легковые машины распространяется при одном условии.

"Есть норма в законе об ОСАГО, которая позволяет страховщику применить регресс к виновнику ДТП, если на момент аварии у него не было действующей диагностической карты. Это делается в том случае, если будет установлено, что ДТП произошло по причине технической неисправности. Установление этой причины – крайне редкий случай. Водитель либо не признается, что у него машина была неисправна до аварии, либо она сильно разбита и понять, что она была повреждена до ДТП, тоже невозможно. Эти истории из разряда теоретических, но все же", – добавил юрист.

Радько напомнил и о самой главной причине проводить техосмотр машины: он необходим для оценки технического состояния автомобиля, а это важно для безопасности как самого владельца транспортного средства, так и других участников дорожного движения.

Читайте также:

Водителям объяснили, нужно ли проходить техосмотр без привязки к ОСАГО