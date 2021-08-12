МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Российские автомобилисты чаще всего оформляют подписку на машины марок Skoda, Toyota, Volkswagen и Mercedes-Benz, сообщили РИА Новости в "СберАвтоподписке" со ссылкой на данные собственного сервиса. 

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"Статистика показывает, что среди пользователей "СберАвтоподписки" наиболее популярными марками являются Skoda, Toyota, Volkswagen, Mercedes-Benz…. Около половины клиентов выбирают подписку на год, а самый популярный пакет пробега — 20 тысяч километров в год", — сообщили в пресс-службе.

В "СберАвтоподписке" также уточнили, что сейчас самая востребованная модель среди пользователей сервиса — кроссовер Skoda Karoq. Ежемесячный платеж за эту машину составит 37,7 тысячи рублей при оформлении подписки на год и выборе 12 тысяч километров пробега.

Самый дорогой арендованный автомобиль за время работы сервиса — Mercedes-Benz G-Class, взятый клиентом на три года. Также подписка оформлялась на Porsche Cayenne и Mercedes-Benz S-Class, рассказали в компании.

Сервис "СберАвтоподписка" был запущен весной 2021 года. За это время суммарная стоимость машин выданных компанией по подписке превысила 1 миллиард рублей.

Подписка — новый способ владения автомобилем, представляющий собой промежуточный вариант между каршерингом и личным транспортом. Клиент может оформить машину на несколько месяцев или лет, а также уезжать в другой регион, хранить внутри вещи и парковаться в гараже. В стандартный пакет обслуживания, как правило, входит плановое ТО, сезонная замена и хранение резины, оплаченные транспортные налоги, страхование каско (с франшизой и без), ОСАГО, ДСАГО.

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