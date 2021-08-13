МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Более половины россиян верят в автомобильные приметы, самой популярной из которых является взаимосвязь между мытьем машины и вероятностью возникновения дождя, говорится в исследовании компании "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт дал советы, как безопасно использовать смартфон за рулем

Исследование проводилось в августе среди 1300 автолюбителей по всей России, при ответах был возможен множественный выбор.

По данным исследования, подавляющее большинство респондентов (86%) знает о существовании автомобильных примет, при этом верят в них 59%. Наибольшее число суеверных автолюбителей (64%) зафиксировано в возрастной группе от 60 лет, наименьшее (56%) – в группе 18–24 года.

"Самым популярным суеверием среди автомобилистов стала взаимосвязь между мытьем транспортного средства и вероятностью возникновения дождя. Оно знакомо 58% респондентов, при этом 36% из них считают, что примета действительно работает. Второе по популярности суеверие связано с птичьим пометом на автомобиле — 36% опрошенных верят, что он принесет деньги или счастье владельцу авто", — выяснили специалисты.

Еще 35% респондентов слышали о том, что автомобиль может "обидеться" и сломаться, если обсуждать в его салоне скорую продажу, а 23% граждан уверены в том, что так оно и есть. Также российские автолюбители считают важным "обмыть" новый автомобиль – иначе он долго не прослужит. Следовать данному суеверию старается каждый пятый опрошенный (19%).

Всего 12% автомобилистов верят, что выброшенный из окна мусор приведет к потере удачи, а 8% считают, что нельзя слишком радоваться свободным дорогам – "тут же встанешь в пробку". В несчастливые госномера с "шестерками" верят 6% опрошенных. Только 4% автолюбителей считают, что свист в салоне предвещает встречу с сотрудником ГИБДД.

Среди наиболее редких примет опрошенные отметили те, что могут навлечь ДТП, – некоторые воздерживаются от обсуждения аварий в салоне, чтобы не навлечь на себя несчастный случай на дороге. Привлечь удачу и деньги, по мнению респондентов, может другой ритуал – нужно приложить к голове бумажник, проезжая под мостом, по которому идет поезд.

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