МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. МВД выдвинуло ряд новых предложений по упрощению техосмотра автомобилей, пишет "Коммерсант". Водителям больше не потребуется техосмотр для покупки ОСАГО

Это следует из протокола недавнего совещания в Минэкономики, где обсуждалась дальнейшая реформа техосмотра. Именно там были высказаны предложения МВД.

Уточняется, что ни разработаны в дополнение к уже обнародованной ведомством идее об отмене обязательного ТО для легковых авто и мотоциклов.

Ведомство предложило внести поправки в постановление правительства №1434 от 2020 года — исключив из правил техосмотра ряд обязательных сейчас проверок.

Среди них — проверка коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла. МВД не считает нужным проверять наличие в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, замерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе. Также предлагается не проверять "наличие каплепадения масел и рабочих жидкостей" из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, аккумулятора и наличие мест для установки госрегзнаков. Кроме того, при проверке легковых авто можно будет не обращать внимания на трещины на ветровом стекле с водительской стороны.

Предлагаемые изменения, как уверены в ведомстве, позволят сократить время техосмотра и уменьшат финансовую нагрузку на операторов — они смогут отказаться от части диагностического оборудования.

Как следует из протокола, предложения пока только обсуждаются с "профессиональным сообществом", конкретного документа еще нет.

Инициатива разработана как продолжение идеи начальника ГИБДД Михаила Черникова отменить обязательный техосмотр для легковых авто и мотоциклов

Если такое решение будет принято, то обязательный ТО останется только для такси, автобусов и грузовиков.

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