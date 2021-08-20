МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Ситуация с дефицитом электронных автокомпонентов в РФ до конца текущего года в полной мере не разрешится, заявил РИА Новости исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов. "АвтоВАЗ" с 23 августа полностью приостановит производство в Тольятти

"Ситуация (с дефицитом автоэлектроники в РФ — ред.) до конца этого года не разрешится в полной мере… У производителей чипов за время пандемии поменялись приоритеты. Они с бОльшим удовольствием поставляют на бытовую технику, компьютеры и прочее. Здесь (в сфере автопрома — ред.) жестче торги по ценам, объемам и так далее, а там они могут зарабатывать больше, поэтому им выгоднее поставлять на те рынки", — рассказал он.

"А запускать новые объемы — это очень дорого с точки зрения оборудования для производства. Поэтому все это очень медленно", — добавил эксперт.

Дефицит чипов для автоэлектроники начался ещё в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. По этой причине крупнейший российский производитель "АвтоВАЗ" с весны останавливал производство автомобилей на заводе в Тольятти. За лето конвейер останавливался шесть раз.

В четверг компания сообщила о приостановке выпуска Lada Granta, Xray, Largus и Niva, а также модели Renault Logan и Sandero на неделю с 23 августа из-за недопоставок автоэлектроники.

Согласно ранее озвученному прогнозу Минпромторга РФ, проблема с дефицитом электронных автокомпонентов должна разрешиться к концу лета.

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