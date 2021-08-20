МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Закон, отменяющий обязательный техосмотр автомобиля для получения полиса ОСАГО, вступит в силу в это воскресенье, 22 августа. Автоюрист рассказал, зачем после 22 августа нужна диагностическая карта

Президент России Владимир Путин подписал закон 2 июля. С воскресенья для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

Изменения в соответствующие нормативные акты Банка России начнут действовать немного позже — 29 августа. Регулятор уверен: такая мера сделает процедуру получения ОСАГО проще, а сам полис — доступнее.

Между тем МВД РФ в июле предлагало за добровольный техосмотр снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог. Эксперты, опрошенные РИА Новости, посчитали такую инициативу преждевременной, но имеющей право на жизнь.

В частности, Российский союз автостраховщиков (РСА) не фиксирует значимой зависимости аварийности автомобилей от прохождения техосмотра. Но отмечает: страховщики, которые увидят такую корреляцию, могут учесть его прохождение как тарифный фактор. Благодаря реформе "автогражданки", компании уже могут влиять на тариф за счет различных характеристик водителя.

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