МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Водители с 22 августа могут купить полис ОСАГО без диагностической карты. Эксперты страхового рынка уверены: потребители позитивно воспримут нововведение, потому что оформить "автогражданку" теперь будет проще, но и здесь есть свои подводные камни.

Президент России Владимир Путин подписал закон 2 июля. С воскресенья для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Изменения в соответствующие нормативные акты Банка России начнут действовать немного позже — 29 августа.

"Это уберет единственный внешний ограничитель доступности полиса ОСАГО — зависимость его приобретения от факта прохождения автовладельцем техосмотра, что повысит доступность обязательной "автогражданки", — сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Директор по развитию страхового бизнеса "Сравни.ру" Александр Крайник уверен: прохождение техосмотра для ОСАГО было целым квестом для водителя. Состоял этот квест из неудобств, поиска станции техосмотра и длинных очередей. А водители, которые запоздали с прохождением ТО, были вынуждены ехать с просроченным ОСАГО.

"Конечно, эта инициатива придется по душе автомобилистам — как минимум больше не будет проблем с оформлением ОСАГО по причине отсутствия диагностической карты или каких-то технических сбоев в системе ЕАИСТО, а со страховых компаний сняли несвойственную им функцию — контролера прохождения ТО. Процесс станет проще, а это всегда отличные новости", — рассказал Крайник РИА Новости.

"Процесс покупки полиса существенно не изменится, но будет удобнее. Одним документом при оформлении станет меньше, а время на сбор документов сократится", — добавил, в свою очередь, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павел Нефедов.

ТЕХОСМОТР РАДИ ТЕХОСМОТРА

"Если говорить о главном — исправных автомобилях на дорогах, то наличие техосмотра в большинстве случаев сегодня никак не связано с надлежащей проверкой легковых автомобилей. Сама процедура воспринималась и воспринимается автовладельцами, как некий пропуск для покупки полиса ОСАГО", — говорит Крайник.

Он отмечает: водители умудряются получить диагностическую карту даже без заезда автомобиля на станцию или вообще — онлайн.

Но самое важное, что, по словам игроков рынка, нет заметной зависимости между технической неисправностью автомобиля и убыточностью. Об этом РИА Новости ранее рассказывали, в частности, в РСА. О том же напоминает Нефедов из "Согласия", также ссылаясь на статистику союза: доля аварий, произошедших из-за технической неисправности автомобиля, — менее 0,1%.

"ОТВЯЗКА" НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Между тем, Нефедов обращает внимание: изменения в закон коснулись только списка документов, необходимых для заключения договора страхования. То есть автовладельцам следует учитывать, что страховые компании все еще могут предъявить регрессное требование, если на момент наступления страхового случая истек срок действия диагностической карты.

РСА также напоминает, что прохождение техосмотра является по-прежнему обязательным. С 1 марта 2022 года вступает в силу новая редакция КоАП, согласно которой за отсутствие техосмотра на автомобиль будет применяться штраф в 2 тысячи рублей.

Крайник из "Сравни.ру" уверен: все это приведет к позитивной тенденции прохождения нормального техосмотра, у клиентов больше не будет возникать острой потребности срочного оформления ТО, чтобы побыстрее купить ОСАГО. Люди смогут спокойно планировать свое время для посещения станций техосмотра и проходить его "по-настоящему".

"Поэтому мы видим огромные плюсы от реализации этой инициативы, автовладельцам станет проще купить ОСАГО и спланировать свое время. Бояться отказов в страховых выплатах по ОСАГО тоже не стоит — ДТП, которые происходят по причине неисправности автомобиля — большая редкость, к тому же сам техосмотр никто не отменял, и он по-прежнему нужен", — резюмирует он.

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