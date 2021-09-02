МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. В последнее время в СМИ появляется все больше публикаций о незаконных схемах по завладению недвижимости. О том, как обезопасить себя от мошенников, рассказал агентству "Прайм" адвокат Олег Сухов. Адвокат объяснила, какой документ нужно всегда носить с собой

"Один из популярных способов связан с подделкой паспорта. МФЦ и нотариусы, осуществляющие оформление договоров по продаже и иному отчуждению недвижимости, не всегда обладают специальной техникой, способной определить подлинность удостоверения личности. Поэтому аферисты часто используют украденные или сфальсифицированные паспорта с вклеенными в них фотографиями своих подельников и переводят на них имущество ничего не подозревающих жертв", — говорит он.

Для исключения или минимизации этой преступной схемы эксперт рекомендует никому не доверять паспорт или его данные, а при утере или краже документа сразу обращаться в полицию.

Также, по словам юриста, нельзя оставлять без присмотра свое жилье. Продать чужую квартиру проще, когда к ней есть постоянный и беспрепятственный доступ. Именно поэтому мошенники используют механизм так называемой аренды — продажи. Так, преступники снимают жилье на долгий срок, а затем переделывают на себя документы и под видом действительных владельцев выставляют на продажу полученную в аренду недвижимость, выдавая за свою. Эксперт рассказал, стоит ли ждать дальнейшего падения цен на жилье

"При этом действительные владельцы имущества, постоянно получая арендную плату, могут долгое время не знать, что жилье их продано посторонним лицам. Так что, если вы сдаете свою квартиру, каждый месяц в нее обязательно следует наведываться", — советует Сухов.

Право собственности на любой объект недвижимости подлежит обязательной государственной регистрации. "Пока именно вы указаны в реестре ЕГРН в качестве правообладателя, все нормально. Однако, если владельцем вдруг окажется постороннее лицо, значит, мошенники "украли" ваше жилье. Гражданский кодекс закрепляет обязанность собственников охранять свою недвижимость. И лучшим способом будет получение выписки из ЕГРН хотя бы раз в год, которую можно заказать в МФЦ", — говорит адвокат. По данным выписки вы убедитесь, что квартира все еще ваша или наоборот.

Если вы узнали, что уже не являетесь владельцем своей квартиры, надо обратиться в суд с иском об оспаривании договора, по которому собственником стало другое лицо. В рамках судебного процесса нужно заявить ходатайства о наложении ареста на украденное имущество и о проведении почерковедческой экспертизы. Суд запретит любые сделки с похищенной недвижимостью. "А когда экспертиза установит, что в документах значится поддельная подпись, суд признает сделку недействительной и вернет вам жилье. Дополнительно следует написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела", — заключает адвокат.