МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Самые плачевные последствия могут ожидать собственников квартиры при сдаче жилья в том случае, если под видом договора сделки по аренде им представят на подпись совсем иной документ — договор дарения или купли-продажи квартиры, рассказал агентству "Прайм" председатель методического совета Нотариальной палаты Ленинградской области Николай Быстров. Нотариус предупредил законных наследников о риске лишиться квартиры

"Мошенники могут действовать в паре (например, потенциальный квартиросъемщик + некто, выдающий себя за риелтора), что позволяет им довольно легко ввести в заблуждение неподкованного в правовом плане арендодателя относительно юридического смысла и последствий заключаемого договора", — говорит нотариус.

На руку аферистам здесь, прежде всего, играет простая письменная форма договора. Заручившись доверием жертвы, злоумышленники могут без труда привести человека в МФЦ и передать документы на регистрацию перехода права собственности, добавляет он.

"Так как в полномочия сотрудников МФЦ не входят проверка законности сделки и выяснение реальной воли заявителя, проблемы с принятием документов вряд ли возникнут. Оспорить впоследствии договор, где все подписи были настоящими, а свидетелей того, что одна из сторон не понимала, что подписывает, не было, сложно", — отмечает Быстров. Нотариус рассказал, кому положены льготы на услуги при сделках с жильем

Самый простой и эффективный способ избежать таких последствий — отказаться от простой письменной формы договора в пользу нотариальной. Нотариус лично общается со сторонами сделки, в деталях разъясняя им все нюансы и последствия договора, выясняя их реальную волю и ее соответствие волеизъявлению. Кроме того, нотариус имеет возможность проверить чистоту интересующей квартиры и убедиться в том, что арендодателем выступает ее реальный собственник. Это позволяет также обезопасить арендатора.

"Ещё немаловажный факт: если договор аренды заключен у нотариуса, то в случае неуплаты арендатором ежемесячных платежей собственник может обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи. Получив такую отметку, можно, минуя суд, обратиться к судебным приставам для взыскания задолженности по договору", — заключил нотариус.