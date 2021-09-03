МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Есть ряд способов минимизировать риски при переходе дороги — контролировать ситуацию в ходе этого можно, например, с помощью зрительного контакта с водителем приближающейся машины, рассказал в эфире радио Sputnik автомобильный эксперт, ведущий программы "Минтранс" Вячеслав Субботин. Россиян предупредили об изменении одного дорожного знака

"Смотреть в глаза водителю во время перехода – это один из способов себя обезопасить. Это не стопроцентная гарантия, что пропустят и все будет безопасно, но один из вариантов. Если вы видите, что водитель на вас смотрит и заметил вас, то можно спокойно переходить дорогу. Если водитель смотрит в другую сторону и продолжает ехать, то тут и искать взгляд водителя бессмысленно", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что нужно контролировать поведение и других участников движения.

"Нужно посмотреть не только на водителя ближайшего автомобиля, но и на поведение других автомобилистов, которые едут за ним и рядом. Вы могли увидеть, что вас пропускает большой автомобиль, но за ним может нестись еще один, меньшего размера. Нужно убедиться, что маленький автомобиль не прячется за грузовиком. Если и тот, и другой остановились, то можно смело идти", – сказал Субботин.

Он указал на то, что пешеходы во время перехода дороги – наиболее уязвимые участники дорожного движения. Их защищает закон, но если водителя накажут после ДТП, то пешеходу легче от этого не станет, отметил эксперт.

"Не нужно полагать, что если ты прав, то все это знают. Людям свойственно ошибаться, и водителям в том числе. Они могут зазеваться, засмотреться, отвлечься или устать в конце концов. Да, водитель будет неправ, но пешеходу от этого не будет легче, поэтому всегда нужно контролировать ситуацию", – предупредил эксперт.

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