МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Движение по трассе подразумевает высокую скорость, а движение на высокой скорости требует от водителя повышенной концентрации. Ведь, например, на скорости 90 километров в час за секунду автомобиль преодолевает 25 метров. Так что следует внимательнее относиться к дорожным знакам, особенно к тем, которые регулируют скоростной режим и направление движения. Об этом рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев. Автовладельцам объяснили, через сколько лет надо менять машину

Стоит с повышенным вниманием относиться к знаку неровная дорога — неровности могут оказаться намного более фатальными и разрушительными, чем вы ожидали.

"Естественно, не стоит останавливаться на обочине в непросматриваемых местах — cразу за перегибом дороги или за поворотом. Это может привести к тому что в вас врежется какой-нибудь грузовик с засыпающим водителем за рулём", — предупреждает специалист.

Если вы остановились на обочине, то перед тем, как покинуть автомобиль, обязательно посмотрите на дорогу, чтобы не выйти под колёса машины, проезжающей мимо. Если вам необходимо осуществить ремонт, то следует надеть на себя световозвращающий жилет и выставить знак аварийной остановки. При этом лучше всего останавливаться на специально предназначенных для этого площадках, отмечает Васильев.

"При движении по трассе стараемся поддерживать скорость потока, ведь движение на существенно меньшей скорости может оказаться таким же опасным, как и ее превышение. Дело в том, что для остальных участников движения вы превращаетесь в помеху", — говорит эксперт.

Если быстро двигаться вы не можете, то лучше всего включить аварийную сигнализацию и не забывайте включать ходовые огни или ближний свет фар. В условиях недостаточной видимости это "существенно повышает заметность вашего автомобиля". Автоэксперт объяснил, почему машину "тянет" в сторону при движении

Если вы попали в плотный туман, то включайте противотуманные фары и аварийную сигнализацию, снижайте скорость до безопасной в данных условиях и внимательно контролируйте ситуацию вокруг.

Также следует держаться подальше от большегрузов. Во-первых, они сильно ограничивают видимость. А, во-вторых, из-под их колёс или из кузова могут вылетать самые разные предметы, которые могут повредить ваш автомобиль.

Кроме того, движение по трассе – это, как правило, большие перегоны. А значит для снижения риска ДТП необходимо каждые три четыре часа делать перерыв на кофе минут на 15.

"И помним, что цель поездки не развить максимальную скорость, а гарантированно безопасно добраться до точки назначения", — подытожил автоэксперт.