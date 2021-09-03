ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Минпромторг РФ пока поддерживает продление срока действия нулевой ставки таможенной пошлины на ввоз электромобилей в Россию, но в будущем может пересмотреть свою позицию, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава министерства Денис Мантуров. По осени считают. Как изменятся цены на автомобили с 1 сентября

"Конечно. Потому что право такое есть, и его всегда нужно за собой сохранять. Другой вопрос: есть, например, отрасли, где мы не можем повысить пошлины, потому что уровень связывания в рамках соглашения с ВТО запрещает нам это делать. А здесь как раз такая возможность есть, поэтому мы можем маневрировать в зависимости от того, как будут складываться производственные компоненты", — сказал он, отвечая на вопрос о поддержке продления нулевых пошлин на электромобили и возможности изменения этой позиции.

Пошлина на ввоз электрокаров в РФ и другие страны ЕАЭС была обнулена в мае 2020 года с целью создания стимулов для формирования зарядной инфраструктуры, она действует до конца этого года.

В августе издание "Ведомости" сообщало, что в Евразийскую экономическую комиссию со стороны Белоруссии поступило предложение о продлении действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении электромобилей до 31 декабря 2023 года.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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