МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Самыми часто покупаемыми автомобилями лета 2021 года стали авто марки Lada, при этом чаще всего покупатели выбирали модели Granta и Vesta. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто онлайн. Водителей предупредили о штрафах, которые могут ждать их в 2022 году

Через сервис было реализовано 16% новых автомобилей данной марки и 84% — подержанных.

Второе место заняла марка KIA c 32% новых и 68% подержанных автомобилей, купленных за три летних месяца. Чаще всего покупатели обращали внимание на модели Rio и Sportage.

Замыкает тройку лидеров еще один южнокорейский бренд — Hyundai, 36% продаж которого составили новые автомобили, а 64% — с пробегом. Наиболее покупаемыми марками стали Solaris и Creta.

Чаще всего россияне покупали автомобили в кредит — 70% сделок в сервисе за лето было проведено с использованием заемных средств.

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