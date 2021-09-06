ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Основной туристический поток идет в Россию из стран Персидского залива, Германии и Франции, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. В сентябре в Турции останутся только туристы из двух стран

"Сейчас в Россию едут в основном из стран Персидского залива, Германии, Франции. Но поток небольшой, он в 30 раз меньше, чем в 2019 году. Ростуризм на ВЭФ заявил, что к 2023 году есть все шансы восстановить въездной туризм до показателей доковидного времени. И это реально, потому что есть большой отложенный спрос. Но нужно не сидеть в ожидании лучших времен, а много работать, вкладывать средства", — сказал Игнатьев.

Он также рассказал, что интерес к Дальнему Востоку со стороны туристов был всегда. "До пандемии регион посещали около 7,5 миллиона туристов, в том числе 1 миллион – иностранцы. Эти цифры сопоставимы с потоком россиян в Турцию, так что перспективы очень большие. По заявлению Ростуризма, до конца 2022 года будет создан мастер-план развития туризма на дальневосточных территориях. Когда по стране выбирали 12 регионов для мастер-планов, Дальний Восток вошел в первую тройку", — подчеркнул он.

Игнатьев уточнил, что для развития туризма нужно обратить внимание на въездной туризм. "Сейчас в России активно занялись поддержкой внутреннего туризма, разработан специальный нацпроект, в котором есть положения о строительстве новых объектов и инфраструктуры. Но въездной туризм – это тоже ключевая отрасль экономики. Нельзя забывать о международных турпотоках, в которые вовлекается огромное количество гостей страны, а с ними – и средств, которые они могут здесь потратить. Иностранные туристы должны знать, что Россия – благоприятное место для международного туризма", — указал он.

"До пандемии въездной туризм зарабатывал около 12 миллиардов долларов в год. Мы надеемся, что не потеряем доходы в будущем и даже увеличим их в несколько раз. Но для этого нужно заниматься рекламой страны на тех же международных выставках и форумах. Сегодня к нам могут приезжать туристы из 55 стран. Но их нет, и это говорит о том, что мы еще не все сделали для привлечения иностранных гостей. Надо, наконец, открыть границы, научиться грамотно предлагать продукт и, конечно, развивать инфраструктуру. Тем более что у нас есть конкурентное преимущество, ведь мы одними из первых разработали вакцину против коронавируса и успешно ее применяем. На этой почве появился даже вакцинный туризм, старт которого мы ожидаем в ближайшее время", — заключил президент РСТ.

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