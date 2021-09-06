ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. График работы программы туристического кешбэка стоит распланировать на год, заявил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. РСТ назвал страны, откуда в Россию едет больше всего туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова в конце августа заявила, что продажи в рамках четвёртого этапа программы туристического кешбэка продлены на две недели. Изначально продажи должны были завершиться 31 июля, однако затем срок был продлён до конца августа, а потом — до середины сентября. По словам Догузовой, это стало возможным благодаря тому, что из выделенных правительством РФ на реализацию программы в 2021 году 6,7 миллиардов рублей осталось 400 миллионов рублей.

"Было бы также хорошо, если бы график работы кешбэка сразу расписывали на год с датами его работы. Это будет эффективно для бизнеса: компании смогут подготовиться, грамотно, а не на бегу, организовать цепочки продаж на более высоком уровне", — сказал Игнатьев.

Он также отметил, что союз поддерживает программу кешбэка. "Сегодня это реальная помощь турбизнесу в условиях пандемии. Продление осеннего кешбэка на две недели, безусловно, тоже положительный момент. Однако есть один нюанс. Отправиться в тур по этой акции можно будет до 24 декабря, а сейчас туристы предпочитают бронировать поездки в последний момент. И это понятно, потому что регионы то открываются, то закрываются. Для турбизнеса важно, чтобы окно продаж заканчивалось хотя бы за месяц до окончания сроков поездок. Поэтому мы считаем, что нужно его еще продлить, чтобы дать возможность продавать туры и в сентябре, и в октябре. В идеале – до начала декабря", — пояснил президент РСТ.

РИА Новости выступило генеральным информационным партнером ВЭФ. Форум прошел со 2 по 4 сентября во Владивостоке.

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