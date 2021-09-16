МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Инспекторы ГИБДД теперь не только выписывают штрафы за наличие автомобильных шторок и каркасных сеток на передних стеклах машин, но и заставляют водителей их снимать, сообщает Autonews. В российских салонах наблюдается дефицит новых автомобилей

Первые сообщения об этом правиле появились еще весной, отмечает издание, однако раньше сотрудники инспекции ограничивались предупреждением или штрафом размером в 500 рублей. Сейчас же автомобилистам выдается ещё и предписание о снятии шторок в указанный срок или же их вообще заставляют снимать на месте. Причиной таких действий инспекторов стало то, что теперь каркасные шторки подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля.

Передвижение автомобиля с задернутыми шторками теперь считается его неправильным использованием, объясняет издание. Инспекторы ссылаются на технический регламент Таможенного союза и ПДД, согласно которому никакие посторонние предметы не должны ограничивать обзор водителя. Таким образом сетки, шторки, равно как и тонировочная пленка на передних боковых стеклах запрещаются к эксплуатации во время движения автомобиля.

"За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Инспектор имеет право изъять неправильно установленные шторки на месте остановки водителя, а если их снять невозможно, то сотрудник выдаст требование, согласно которому у водителя будет 10 дней для их устранения", — говорили ранее в ГИБДД, сообщение которого цитирует издание.

При этом уточняется, что если по истечении десятидневного срока нарушения не будут устранены, то автоинспекция остановит регистрацию машины.