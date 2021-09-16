МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Москва предостерегает США от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России: терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от мер в отношении американского бизнеса, не безгранично, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Совфед допустил привлечение Google и Apple к уголовной ответственности

"Российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения законодательства РФ американскими интернет-платформами в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную думу. В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны. Мы также довели соответствующую информацию через российское посольство в Вашингтоне до государственного департамента и совета по национальной безопасности США", — сказала Захарова на брифинге.

"Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично", — добавила она.