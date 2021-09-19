МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Погода портится, температура падает — самое время задуматься о смене покрышек на автомобиле. Как выбрать зимнюю резину, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников. Вильфанд рассказал, когда можно будет менять резину

Самый основной и важный критерий при выборе зимней резины — это тип и размер шин. "Он должен быть ровно такой, как рекомендует производитель автомобиля. Не стоит экспериментировать и, например, устанавливать завышенные, заниженные, зауженные колеса, так как это влияет на эксплуатацию и безопасность. Ни в коем случае нельзя забывать, что шина — это единственная часть, которая соединяет машину с дорожным полотном. И пятно контакта шины — очень ответственная область, поэтому к подбору и приобретению зимней резины необходимо подходить крайне внимательно". — говорит он.

Что касается зимних покрышек, то их используют два типа, шипованные и нешипованные. Какой из них приобретать, зависит от того, где эксплуатируется автомобиль. У шипованной резины есть свои плюсы и минусы.

"Преимущества в том, что она имеет лучшее сцепление с дорогой — в частности, на снегу, рыхлом снегу, гололеде и т.д. При этом на открытом асфальте сцепление будет чуть хуже, так как шипы начинают по нему скользить". — сообщил Епанешников. Эксперт объяснил, зачем нужна зимняя резина на юге России в феврале

У нешипованной резины также существуют преимущества и недостатки. Из плюсов — она менее шумная при езде по асфальту. Однако на льду тормозной путь у нее, конечно, больше.

"Тем людям, которые выезжают за город, и у которых путь проходит по заснеженным дорогам, я бы рекомендовал приобретать шипованные колеса. Если же машина эксплуатируется в городе, то дороги у нас, как правило, покрываются реагентами, поэтому можно использовать и нешипованную резину", — заключил эксперт.