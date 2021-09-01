Эксперт "Авилона" подсчитал, что владение личной машиной обойдется в 200-300 тысяч рублей в год
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Если суммировать основные статьи расходов, то в очень усредненном варианте в первый год после покупки автомобиля его владельцу предстоит потратить порядка 300 тысяч рублей с учетом налога, бензина, допоборудования, покупки зимней резины, страховки и т.д. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела продаж одного из подразделений компании "АВИЛОН" Павел Червяков.
В дальнейшем владелец будет тратить уже меньше, например, не нужно покупать зимнюю резину — она прослужит несколько сезонов. Стоимость владения таким образом может составлять около 200-250 тысяч рублей в год с учетом бензина при пробеге где-то в 20-25 тысяч километров в год.
"Эта оценка, в основном, касается автомобилей премиальной категории. У непремиальных машин стоимость владения будет отличаться, но не очень значительно, так как основные параметры (расход топлива, цена техобслуживания, допоборудования), в принципе, сопоставимы", — указывает эксперт.
Самая первая и основная статья расходов — это покупка самого автомобиля. Здесь, по словам эксперта, крайне широкий диапазон, и каждый выбирает на свой вкус и кошелек. Вторая статья — это то, как вы будете его покупать — за ваши наличные деньги, либо на заемные средства у банка.
Чтобы управлять автомобилем, необходимо его застраховать, а это две статьи расходов — ОСАГО и Каско. Стоимость ОСАГО колеблется от разных факторов: от региона, мощности мотора, стажа владения, марки и модели машины, и может составлять от 3,5 до 15-17 тысяч рублей. Каско — это процент от стоимости машины.
"Также чтобы ездить зимой, необходима зимняя резина. Выбор, представленный на рынке, очень широкий — стоимость покрышки может начинаться на бюджетные модели от 2,5-3 тысяч рублей и доходить до 25 тысяч рублей для одного колеса в зависимости от размера и бренда резины", — отмечает специалист.
Автовладельцы также часто приобретают различное дополнительное оборудование — например, защиту картера двигателя, брызговики, ковры в салон и багажник и т.д. По словам Червякова, в среднем каждый автолюбитель в премиальном сегменте тратит на допоборудование около 150 тысяч рублей.
Важно не забывать, что каждый год автомобиль должен проходить плановое техническое обслуживание. Например, на Volvo плановое техобслуживание будет стоить около 25-27 тысяч рублей и проходить его нужно либо раз в год, либо каждые 20 тысяч километров.
Еще одна статья расходов — это парковка. Также каждый год необходимо оплачивать транспортный налог, который варьируется от ряда факторов, в основном, от лошадиных сил.
И наконец, ежедневная статья расходов — это топливо. Расход у всех машин разный, в среднем автомобили расходуют порядка 10 литров на 100 километров. Если умножить приблизительную стоимость бензина АИ 95 (50 рублей) на 10, то мы получим 500 рублей на 100 километров, подсчитал эксперт.
https://1prime.ru/business/20210901/834564889.html