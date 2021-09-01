МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Если суммировать основные статьи расходов, то в очень усредненном варианте в первый год после покупки автомобиля его владельцу предстоит потратить порядка 300 тысяч рублей с учетом налога, бензина, допоборудования, покупки зимней резины, страховки и т.д. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела продаж одного из подразделений компании "АВИЛОН" Павел Червяков. По осени считают. Как изменятся цены на автомобили с 1 сентября

В дальнейшем владелец будет тратить уже меньше, например, не нужно покупать зимнюю резину — она прослужит несколько сезонов. Стоимость владения таким образом может составлять около 200-250 тысяч рублей в год с учетом бензина при пробеге где-то в 20-25 тысяч километров в год.

"Эта оценка, в основном, касается автомобилей премиальной категории. У непремиальных машин стоимость владения будет отличаться, но не очень значительно, так как основные параметры (расход топлива, цена техобслуживания, допоборудования), в принципе, сопоставимы", — указывает эксперт.

Самая первая и основная статья расходов — это покупка самого автомобиля. Здесь, по словам эксперта, крайне широкий диапазон, и каждый выбирает на свой вкус и кошелек. Вторая статья — это то, как вы будете его покупать — за ваши наличные деньги, либо на заемные средства у банка.

Чтобы управлять автомобилем, необходимо его застраховать, а это две статьи расходов — ОСАГО и Каско. Стоимость ОСАГО колеблется от разных факторов: от региона, мощности мотора, стажа владения, марки и модели машины, и может составлять от 3,5 до 15-17 тысяч рублей. Каско — это процент от стоимости машины.

"Также чтобы ездить зимой, необходима зимняя резина. Выбор, представленный на рынке, очень широкий — стоимость покрышки может начинаться на бюджетные модели от 2,5-3 тысяч рублей и доходить до 25 тысяч рублей для одного колеса в зависимости от размера и бренда резины", — отмечает специалист.

Автовладельцы также часто приобретают различное дополнительное оборудование — например, защиту картера двигателя, брызговики, ковры в салон и багажник и т.д. По словам Червякова, в среднем каждый автолюбитель в премиальном сегменте тратит на допоборудование около 150 тысяч рублей. Автоэксперт объяснил, сколько топлива нужно заливать в бензобак

Важно не забывать, что каждый год автомобиль должен проходить плановое техническое обслуживание. Например, на Volvo плановое техобслуживание будет стоить около 25-27 тысяч рублей и проходить его нужно либо раз в год, либо каждые 20 тысяч километров.

Еще одна статья расходов — это парковка. Также каждый год необходимо оплачивать транспортный налог, который варьируется от ряда факторов, в основном, от лошадиных сил.

И наконец, ежедневная статья расходов — это топливо. Расход у всех машин разный, в среднем автомобили расходуют порядка 10 литров на 100 километров. Если умножить приблизительную стоимость бензина АИ 95 (50 рублей) на 10, то мы получим 500 рублей на 100 километров, подсчитал эксперт.