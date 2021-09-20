МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил расширить программу льготного автокредитования, включив в неё работников учреждений государственной системы образования, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Минпромторг предложил установить скидку в 25% при лизинге электромобилей

"Категории граждан, которые могут претендовать на участие в программе, также предлагается расширить за счет работников учреждений государственной системы образования", — отметил глава министерства Денис Мантуров, слова которого передала пресс-служба ведомства.

В интервью РИА Новости на ВЭФ Мантуров сообщал, что Минпромторг рассматривает возможность выдачи льготных автокредитов учителям с 2022 года.

Сейчас на льготные автокредиты могут рассчитывать граждане, приобретающие свой первый автомобиль, семьи с одним и более ребенком, сотрудники государственных медицинских учреждений и автовладельцы, сдающие в трейд-ин автомобили старше 6 лет и находящиеся в собственности более 1 года. Речь идет о скидке 10%, а для жителей ДФО 25% при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 миллиона рублей.

Проектом постановления также предлагается включить в программу льготного автокредитования электромобили российской сборки. "Согласно нашему предложению скидка на электромобили составит 25% от цены, но не более 625 тысяч рублей. При этом ограничений по стоимости самого электромобиля для участия в программе не будет", — сказал Мантуров.

По его словам, эта мера — логичное продолжение госполитики, направленной на стимулирование производства и спроса на транспорт с низким углеродным следом.

Ранее глава министерства отмечал, что на программы льготного автокредитования и льготного лизинга в 2022 году планируется выделить около 10 миллиардов рублей. Средства будут распределены в пропорции 50 на 50.