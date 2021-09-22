МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Новый дорожный знак "въезд беспилотникам запрещен" планируется ввести в России в 2025 году, на нем будет изображена перечеркнутая литера "А", сообщила РИА Новости представитель рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Вероника Коршикова. Тестирование беспилотных машин без водителя могут начать осенью

"Автоматизированные автомобили, которые выйдут на дороги Москвы и ряда других регионов, должны будут иметь на автомобиле опознавательный знак "А" — "Автономное вождение". Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак "Въезд беспилотникам запрещен", который ограничит движение беспилотных автомобилей в определенных местах", — отметила Коршикова.

Она также уточнила, что обсуждение проекта ведется с Минтрансом, ГИБДД и Росстандартом. Прототип знака будет представлен 19 октября в рамках международного Форума инновационных транспортных технологий, организованного "Автонет".

Ранее издание "Ведомости" сообщало, что в России планируют создать запретные зоны для беспилотных автомобилей. В частности, поездки предполагается запретить в районе Кремля, а также вокруг ГУМа и ЦУМа. Этот вопрос в конце сентября рассмотрят участники рабочей группы по согласованию позиций регуляторов, традиционных участников рынка, разработчиков и поставщиков новых технологических и бизнес-решений в сфере "Автонет".

В России с конца 2018 года проводится госэксперимент по тестированию высокоавтоматизированных автомобилей на дорогах общего пользования. В нем участвуют Москва, Казань, Петербург и еще 10 регионов. Беспилотники в рамках госэксперимента выпустили на дороги "Яндекс", МАДИ, КБ "Аврора", "Камаз", "Иннополис", Таганрогский университет и другие. Беспилотники во время эксперимента получили знак "А" — "Автономное вождение".

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