МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ, Михаил Макаров. Не секрет, что многие автовладельцы настолько любят свои машины, что готовы тратить на техническое улучшение последние деньги. Однако не все изменения автомобиля могут получить одобрения у органов власти, призванных обеспечивать безопасное использование транспортных средств. Как избежать штрафа за тюнинг машины, рассказал агентству "Прайм" президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Российским водителям напомнили о штрафах за тюнинг авто

Прежде всего надо определиться, что подразумевается под словом "тюнинг". Какая-нибудь аэрография тоже называется тюнингом, но она вообще никого не волнует, каждый может наносить на свою машину любой рисунок, лишь бы он не нарушал правила общественного приличия.

В данном же случае речь идет о тюнинге, который вносит изменения в конструкцию машины. Прежде чем приступить к такому тюнингу, надо открыть руководство по эксплуатации транспортного средства, которое собираетесь тюнинговать.

"Там должно быть написано, какие изменения в его конструкцию можно вносить, а какие нельзя. Предусмотрена ли на нем установка всякого рода спойлеров, порогов, лебедки, дополнительного освещения и т.п. Если предусмотрено, значит автовладелец может все это установить, если не предусмотрено — не может", — говорит Травин.

При покупке вышеназванных "допов" в магазине нужно попросить продавцов, чтобы они предоставили на них сертификаты соответствия. Там должно быть указано, что оборудование, которое приобретает автовладелец, отвечает всем требованием и годится для установки на его машину. Тюнинговать машину можно только сертифицированным оборудованием, предназначенным строго для того типа транспортного средства, на которое оно будет установлено. Как купить авто в салоне по реальной цене, обойдя все накрутки

Кроме сертифицированного оборудования на машину можно устанавливать и несертифицированное, но для этого понадобится заказать исследование в лицензированной экспертной лаборатории. С положительным решением следует отправиться в ГИБДД, сотрудники которого внесут в свидетельство о регистрации транспортного средства специальную отметку о тех изменениях в конструкцию машины, которые были внесены. И только после этого можно смело выезжать на дорогу, подытожил Травин.