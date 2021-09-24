Эксперт Травин: штрафа за тюнинг авто можно избежать, если вносить только разрешенные изменения
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ, Михаил Макаров. Не секрет, что многие автовладельцы настолько любят свои машины, что готовы тратить на техническое улучшение последние деньги. Однако не все изменения автомобиля могут получить одобрения у органов власти, призванных обеспечивать безопасное использование транспортных средств. Как избежать штрафа за тюнинг машины, рассказал агентству "Прайм" президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Прежде всего надо определиться, что подразумевается под словом "тюнинг". Какая-нибудь аэрография тоже называется тюнингом, но она вообще никого не волнует, каждый может наносить на свою машину любой рисунок, лишь бы он не нарушал правила общественного приличия.
В данном же случае речь идет о тюнинге, который вносит изменения в конструкцию машины. Прежде чем приступить к такому тюнингу, надо открыть руководство по эксплуатации транспортного средства, которое собираетесь тюнинговать.
"Там должно быть написано, какие изменения в его конструкцию можно вносить, а какие нельзя. Предусмотрена ли на нем установка всякого рода спойлеров, порогов, лебедки, дополнительного освещения и т.п. Если предусмотрено, значит автовладелец может все это установить, если не предусмотрено — не может", — говорит Травин.
При покупке вышеназванных "допов" в магазине нужно попросить продавцов, чтобы они предоставили на них сертификаты соответствия. Там должно быть указано, что оборудование, которое приобретает автовладелец, отвечает всем требованием и годится для установки на его машину. Тюнинговать машину можно только сертифицированным оборудованием, предназначенным строго для того типа транспортного средства, на которое оно будет установлено.
Кроме сертифицированного оборудования на машину можно устанавливать и несертифицированное, но для этого понадобится заказать исследование в лицензированной экспертной лаборатории. С положительным решением следует отправиться в ГИБДД, сотрудники которого внесут в свидетельство о регистрации транспортного средства специальную отметку о тех изменениях в конструкцию машины, которые были внесены. И только после этого можно смело выезжать на дорогу, подытожил Травин.
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