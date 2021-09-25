МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Метод сплошных проверок предполагает, что инспекторы планируют останавливать максимально возможное число автомобилистов на заранее выбранном участке дороги и проверять их в первую очередь на наличие признаков опьянения, пишет Autonews.ru. В некоторых регионах эти участки объявлены и известны, а в других местные управления ГИБДД не афишируют адреса проверок заранее. Страховщики выяснили, как семейное положение влияет на аварийность авто

Так, в ряде регионов водителей предупредили о готовящихся массовых проверках на дорогах. Так, они пройдут в Кировской, Курской, Новосибирской, Пензенской, Самарской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях, а также в республиках Крым, Марий Эл, Северная Осетия — Алания, Алтай и Коми.

Согласно законодательству РФ, за нетрезвое вождение или отказ от прохождения медицинского освидетельствования автомобилисту грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также запрет управления транспортным средством на период от 1,5 до 2 лет. В случае повторного правонарушения предусмотрена уголовная ответственность.

При этом ожидается, что инспекторы будут проводить проверки и на наличие другие нарушений ПДД.