МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Если при проверке на алкоголь по результатам тестирования вы оказались нетрезвы, но при этом вы абсолютно уверены, что алкоголь вы не употребляли, необходимо потребовать от сотрудников полиции проведения соответствующей экспертизы в медицинском учреждении. И этот факт должен быть отражен в протоколе, который они составляют, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

"Всегда стоит помнить о том, что алкотестер может быть неисправен, а может быть испорчен вполне сознательно. Также на показания прибора может влиять предварительное употребление вами некоторых продуктов, включая хлебобулочные изделия, либо спиртосодержащих лекарственных препаратов", — говорит юрист. ГИБДД составила "черный список" автомобилей

Однако если сотрудники полиции требуют от вас все равно, чтобы вы признали свою вину, то необходимо написать в протоколе, что вы с результатами протокола не согласны и требуете провести ваше медицинское освидетельствование.

"По данному факту должен быть составлен еще один протокол, после чего вас обязаны доставить в медицинское учреждение сотрудники ГИБДД на своем автомобиле, где у вас возьмут все необходимые анализы и установят, находитесь ли вы в состоянии алкогольного опьянения или нет", — рассказывает эксперт.

"В самом протоколе следует также обязательно указать, что вы не считаете себя пьяным и требуете провести освидетельствование", — предупреждает Петропольский.

В том случае, если алкоголь в крови у вас не обнаружен, сотрудники полиции обязаны вас сразу же доставить к вашему автомобилю, оставшемуся там, где вас остановили. Россиянам разъяснили, когда можно садиться за руль после алкоголя

"Если же и по результатам медэкспертизы выяснится, что алкоголь есть, но вы убеждены, что его не употребляли, то у вас есть пять часов, чтобы обследоваться в независимом лицензионном учреждении", — указывает эксперт.

Не забудьте в том медицинском учреждении, куда вы пойдете на освидетельствование, взять все документы, подтверждающие их профессиональную квалификацию, и лицензию на осуществление медицинской деятельности. Если алкоголь у вас не обнаружен, сотрудники полиции должны перед вами извиниться и вернуть вас к вашей машине.

В том случае, если полицейские будут затягивать данный процесс, то следует звонить в управление собственной безопасности МВД. Кроме того, в дальнейшем вы можете обжаловать действия сотрудников ГИБДД в судебном порядке.