МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Моментального роста тарифов на услуги ЖКХ опасаться не стоит, предположил в интервью радио Sputnik представитель инжиниринговой компании "2К" Иван Андриевский. Эксперт оценила последствия усиления адресной поддержки по оплате ЖКУ

Ранее газета "Известия" сообщала, что в правительстве России планируют довести стоимость жилищно-коммунальных услуг для граждан до экономически обоснованного уровня. Минстрою и ряду других ведомств поручено проработать вопрос об адресной поддержке наименее защищенных категорий россиян, чтобы компенсировать рост тарифов.

По словам эксперта, сейчас плата за коммунальные услуги не полностью покрывает себестоимость этих услуг. Андриевский считает, что повышение тарифов будет происходить, но порядка трех-четырех лет, скорее всего, уйдет на то, чтобы достичь "уровня себестоимости и плюс какой-то прибыли".

Он также перечислил категории россиян, которые, по его мнению, будут получать социальную поддержку для оплаты ЖКУ.

"Лица, которые могут быть отнесены к получателям субсидий, в первую очередь – это пенсионеры. Вторыми в эту категорию могут попасть люди с серьезными хроническими заболеваниями и инвалидностью, у которых уже есть большие затраты на лекарства и лечение. Еще в список могут попасть многодетные семьи", – считает Андриевский.

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