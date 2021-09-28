МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" перестал ставить ЭРА-ГЛОНАСС на свои автомобили, это связано с дефицитом микрочипов у производителей, сообщает газета "Ведомости". Кабмин продлил возможность ввоза праворульных автомобилей без "Глонасса"

ЭРА-ГЛОНАСС — автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях.

По данным газеты, систему перестанут ставить на весь модельный ряд "АвтоВАЗа".

"АвтоВАЗ" уже письменно уведомил продавцов о необходимости заключать с клиентами дополнительное соглашение о том, что ЭРА-ГЛОНАСС доустановят не позднее середины 2022 года", — сообщает газета "Ведомости".

Добавляется, что Евразийская экономическая комиссия в августе разрешила не устанавливать до конца года модули ЭРА-ГЛОНАСС на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы, выпускаемые на территории ЕврАзЭС. Исключение составляют транспортные средства для перевозки детей и опасных грузов.

Дефицит электронных автокомпонентов начался еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. По этой причине крупнейший российский производитель "АвтоВАЗ" несколько раз останавливал производство автомобилей на заводе в Тольятти. Также в простой из-за нехватки компонентов уходил калужский Volkswagen. В целом о проблемах с поставками электронных комплектующих сообщали почти все российские автоконцерны.

Вместе с тем вице-премьер РФ Юрий Борисов ранее заявлял, что дефицит полупроводников не приведет к серьезным потерям на российском автопроме. Он добавил, что дефицит полупроводников испытывает не только Россия, но и практически весь мировой автопром.

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