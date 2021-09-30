МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Выплаты по каско при полной гибели автомобиля в первом полугодии текущего года чаще всего происходили в Калужской области, Архангельской области и Новосибирской области, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие". Автоэксперт назвал самые неудачные модели подержанных машин

"Самая высокая частота "тоталей" (полной конструктивной гибели машины – ред.) у автомобилистов в Калужской области – почти 2%. На втором месте Архангельская область (1,8%), а на третьем – Новосибирская область (1,2%)", — сказали они.

В топ-10 регионов с высокой долей "тоталей" в порядке убывания также вошли: Ярославская, Вологодская, Ростовская, Новгородская, Костромская, Пермская и Владимирская области.

"Как правило, на частоту "тоталей" влияет несколько основных факторов – качество дорог, их освещенность, размер региона и количество крупных городов, между которыми наши клиенты часто ездят по трассам", — рассказал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павел Нефедов.

"В Калужской области качество дорог достаточно высокое, есть скоростные магистрали, отсюда и повышенный скоростной режим, который, к сожалению, приводит к серьезным ДТП. Еще одна причина – плохая освещенность на скоростных трассах", — уточнил он.

Страховая компания "Согласие" основана в 1993 году, обладает лицензиями на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть "Согласия" включает в себя порядка 400 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам прошлого года совокупная премия "Согласия" составила 36 миллиардов рублей, выплаты — 17,5 миллиарда.

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