МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Идеальный автоинструктор, по мнению автолюбителей, должен уметь анализировать ошибки ученика, использовать понятные примеры, а также не мешать совершать и самостоятельно исправлять ошибки, следует из опроса сервисов "СберАвто" и "СберУслуги" (есть в распоряжении РИА Новости), проведенного ко Дню учителя. Стало известно, чего боятся начинающие водители

Опрос проводился среди 1300 респондентов по всей России в сентябре, в ответах был доступен множественный выбор.

"Идеальный инструктор, по мнению автолюбителей, должен уметь анализировать ошибки ученика и помогать ему отрабатывать сложные аспекты – так считает почти треть опрошенных. При этом наставник должен использовать понятные примеры, считают более 60% респондентов, а также уметь находить подход к каждому ученику (20%). Менее 7% автолюбителей хотят, чтобы инструктор просто не мешал совершать ошибки и позволял самостоятельно их исправлять", — отмечается в результатах опроса.

Чтобы обучение проходило в комфортной обстановке, автоинструктор должен быть спокоен и эмоционально уравновешен (85%), терпим по отношению к ученику и другим участникам движения (65%), а также общителен, чтобы суметь расположить к себе подопечного (15%), отмечается в исследовании. Опрятность и деликатность наставника волнует чуть больше 5%, в то время как более 30% респондентов считают, что инструктор должен иметь хорошее чувство юмора. В ГИБДД рассказали о необычных попытках списать на экзамене на права

Идеальным инструктором не стать тому наставнику, который повышает голос на ученика или оскорбляет его (более 65%), курит и нецензурно выражается в его присутствии (58%), паникует, если ученик совершает ошибку, или предлагает нечестные способы прохождения экзаменов (50% и 44% соответственно). При этом 16% опрошенных не понравится, если инструктор попросит отвезти его по своим делам.

Большинство автолюбителей во время обучения (75%) остались верны одному учителю, который их сразу устроил, а 25% успели сменить нескольких наставников.

Кроме того, 49% опрошенных испытывают благодарность по отношению к инструктору. Еще 48% считают, что он дал им основные навыки, а с тонкостями вождения они справились сами. Всего 3% опрошенных ответили, что инструктор не смог передать им никаких знаний, и они предпочли бы учиться по другой методике.

"Услуги автоинструктора всегда востребованы: кто-то готовится к получению прав, а кто-то хочет улучшить свои водительские навыки. По нашим данным, пользователи чаще всего ищут автоинструкторов в первые летние месяцы", — прокомментировала исследование операционный директор "СберУслуг" Марина Александровская.

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