МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Лидерами продаж среди автомобилей с автоматической коробкой передач стали Lada Granta и Lada Vesta, следует из исследования специалистов "Сберавто" (есть в распоряжении РИА Новости), изучивших сделки в сервисе за 9 месяцев текущего года. Автомобили за год подорожали, как за пятилетку

"Согласно результатам исследования, наибольшей популярностью у покупателей пользовались автомобили Lada Granta и Vesta (10% от общего числа сделок), далее расположились автомобили Renault Logan, Chevrolet Niva и Lacetti и Ford Focus", — рассказали в "Сберавто".

Чаще всего автомобили Lada на "механике" покупали жители Воронежа, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, 88% автомобилей – с пробегом и 12% – новые. Средний чек на машины составил 300 тсяч рублей, уточняется в исследовании.

Renault с механической коробкой передач покупали в Москве и Санкт-Петербурге, при этом процент новых авто был несколько выше – 23%. Средний чек на модели Renault с "механикой" составил 530 тысяч рублей.

Автомобили Chevrolet с механической коробкой передач покупали жители Москвы и Екатеринбурга, 98% составили авто с пробегом, и только несколько авто – новых. Средний чек на покупку составил 318 тысяч рублей.

Наконец, Ford на "механике" покупали в Петербурге и Москве, все они были с пробегом. Средний чек составил 360 тысяч рублей, рассказали в "Сберавто".

"Сберавто" – сервис для выбора и покупки автомобиля онлайн, входит в экосистему "Сбера". Личный помощник подберет автомобиль, кредит и страховку. Авто доставляют к покупателю по всей России или в центры выдачи в крупных городах.

Читайте также:

Эксперты выяснили, что сегодня больше всего тревожит автомобилистов