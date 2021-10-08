МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Ожидаемое продолжение роста потребительских цен на картофель в России обусловлено множеством факторов, большинство из которых носит устойчивый характер. Резкий рост цен в этом году, в основном, связан с низкой урожайностью картофеля из-за неудовлетворительных погодных условий в основных регионах-производителях картофеля. Об этом агентству "Прайм" рассказывает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

При этом, можно ожидать некоторое сезонное падение потребительских цен на картофель в октябре.

"Однако с ноября может возобновиться рост цен более высокими темпами по сравнению с сентябрем, который будет иметь более устойчивый тренд в длительный период", — отмечает эксперт.

Эксперт рассказал, появится ли в магазинах картофель "эконом-класса"

Во-первых, наблюдается необратимое сокращение посевных площадей под выращивание картофеля по причине растущей привлекательности производства зерна: к 2021 году доля посевных площадей под картофель сократилась почти в 2,5 раза по сравнению с 2000 годом.

Во-вторых, быстрыми темпами сокращается доля населения, занятого овощеводством, что отрицательно сказывается на балансе внутренних ресурсов картофеля в стране. Эти потери не возобновляются сельскохозяйственными организациями.

В-третьих, в отличие от промышленной переработки в продажах свежего картофеля в розничной торговле увеличивается доля импортируемой продукции, особенно – ранних и столовых сортов картофеля, хотя доля импортного картофеля в общем балансе ресурсов не превышает 3,3%.

"Устойчивые темпы роста цен на картофель и многие другие сельскохозяйственные культуры обусловлены также растущими ценами на энергоносители, потребность которых увеличивается по всему миру", — заключил Рамазанов.