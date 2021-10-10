МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Россиян предупредили о резком росте цен на духи из Европы. О причинах подорожания рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Эксперт сообщил о рекордном за 40 лет росте цен на продукты

Рост розничных цен на духи, туалетную воду и прочую декоративную косметику может составить более 50% в российских магазинах, говорит Мария Долгова. Такое может произойти, если правительство повысит пошлины на импорт этих товаров из Европы. Ряд СМИ сообщили, что этот вариант в действительности рассматривается отечественными властями в качестве ответа на действия ЕС по ограничению поставок стали из России.

Сейчас действующая импортная пошлина на духи и туалетную воду составляет 6,5%.

"Запретительные пошлины могут достигать любых значений, вплоть до того, что ввозить товар в страну будет бессмысленно", – отмечает эксперт.

Кроме духов, туалетной воды и декоративной косметики в список товаров, на которые могут быть повышены импортные пошлины, войдут еще вино и пиво.

Импортная пошлина на вино в данный момент составляет 12,5%, на пиво безалкогольное 0,1 евро/литр, на пиво солодовое 0,018 евро/литр. Вслед за продуктами. Что подорожает из-за глобального энергокризиса

"Этот шаг соответствует нормам и правилам ВТО. Нужно отметить, что повышение пошлин направлено, в первую очередь, против Европейских стран, для которых алкогольная продукция и парфюмерия являются одними из основных статей экспорта. Если говорить о роли этих товаров для отечественных потребителей, то это не социально значимые товары, но пользующиеся высоким спросом", – говорит Мария Долгова.

Уже на стадии уплаты таможенных сборов при ввозе товаров рост стоимости вина может составить около 11%, если ставки пошлины увеличат до 25%, и более 15%, при ставке пошлины 30%, сообщила эксперт.

А рост потребительских цен в магазинах, по мнению Марии Долговой, будет еще больше, потому что они включают издержки оптовых посредников и надбавку розничных продавцов, а также учитывают уровень спроса.

Повышение цен на духи и декоративную косметику сильнее скажется на потребителях, чем удорожание вина и пива.

"Если любители европейского вина в крайнем случае могут перейти на вина из Латинской Америки или из Грузии, а доля импортного пива на отечественном рынке незначительна, то по парфюмерии альтернатива европейским товарам очень ограничена", – подытожила Долгова.