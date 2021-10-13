МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Члены Совета Федерации выступили с инициативой принятия закона, который призван избавить водителей от незаконных штрафов, выписанных с помощью дорожных камер. Об этом пишет "Парламентская газета". Эксперт предупредил о штрафах за фары для водителей

Отмечается, что камеры, фиксирующие нарушения ПДД, часто дают сбои, поэтому нужен единый подход к их установке и программному обеспечению — а если требования нарушены, то производство по делу об административном нарушении не может быть начато.

Авторами проекта соответствующего закона выступили сенаторы Андрей Турчак, Ирина Рукавишникова и Андрей Клишас. Его планируется рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству 13 октября.

Сейчас штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, назначаются в упрощенном порядке — протокол не составляется, постановление по делу выносится без участия нарушителя. Удобство порядка способствует тому, что ежегодно возрастает интенсивность использования камер для фиксации нарушений на дорогах. Увеличивается число приборов, их разновидностей и технических возможностей.

Авторы законопроекта отмечают, что в работе камер зачастую случаются сбои, в связи с чем при фактическом отсутствии события правонарушения граждане вынуждены обжаловать постановления, вынесенные в отношении их. Поправки, как рассчитывают разработчики, позволят снизить количество неоправданно назначенных штрафов.

"В случае принятия документа для водителей повысятся гарантии законности и обоснованности их привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в области дорожного движения", — объяснил ранее Клишас. Он добавил, что нарушение установленных кабмином требований и порядков к дорожным камерам будет означать автоматическое прекращение производства по делу.

Читайте также:

Россиян предупредили об изменении одного дорожного знака