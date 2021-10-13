МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Россияне в первые девять месяцев 2021 года чаще всего покупали российские автомобили Lada и корейские Kia и Hyundai, говорится в совместном исследовании сервиса "СберАвто" и онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперты выяснили, что сегодня больше всего тревожит автомобилистов

"За 9 месяцев 2021 года в тройку автомобилей, которые россияне покупали через сервис чаще всего, вошли марки Lada, Kia, Hyundai. Также зафиксирован высокий спрос на Volkswagen, Toyota, Nissan, Renault, Skoda, Chevrolet и Ford", — говорится в исследовании.

Уточняется, что у автомобилей марки Hyundai самыми популярными стали модели Creta и Solaris. У марки Kia — это модели Rio и Rio X, у Lada — Vesta и Granta. Следующими по популярности идут модели Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4, Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan.

Среди автомобилей с пробегом россияне предпочитают Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Kia Sportage, Hyundai Solaris и Hyundai Creta. "Также большой популярностью у россиян пользуются модели Toyota (модели Camry и Corolla) и Ford (модели Focus и Mondeo)", — рассказали эксперты.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре упали в годовом выражении на 22,6%, до 119,5 тысяч машин. При этом с начала года к 1 октября они выросли на 15,1%, до 1,26 миллиона.

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