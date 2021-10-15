МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. В декабре дорожают практически все продукты питания. Те из них, у которых длительный срок годности, например, вино-водочные изделия, консервы, майонез, соки, копченая колбаса, шоколад и конфеты, лучше купить заранее, чтобы не сталкиваться со скачком цен накануне праздников. Так вы сэкономите и получите лучший выбор, ведь перед Новым годом ассортимент в магазинах снижается, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова. Год дорогих макарон. Какие продукты подорожают в ближайшие месяцы

В течение этого года цены на многие продукты росли. Если в 2019-2020 годах наблюдалось даже снижение цен на свинину и птицу на 3,99% и 6,4%, соответственно, то за 9 месяцев 2021 года говядина и свинина на кости, а также охлажденные и мороженые куры подорожали на 7-14%. Колбаса сырокопченая и мясные копченые деликатесы за этот период увеличились в цене более чем на 4%. Цены на рыбу лососевых пород выросли на 7,6%.

"Мороженую рыбу и мясо в вакуумной упаковке к новогоднему столу можно купить уже сейчас, но только в том случае, если домашние холодильники имеют соответствующие объемы и обеспечивают температуру хранения не выше минус 18 градусов по Цельсию", — советует Мясникова.

Сырокопченую колбасу также можно купить заранее, поскольку ее срок годности при условии хранения от 0 до 60 градусов по Цельсию составляет 180 суток. Но покупать следует целые батоны, а не нарезку, и выбирать максимально свежую.

Существенно подорожала в 2021 году лососевая икра — на 12,22%. По словам эксперта, покупать ее заранее можно только в виде консервов, а не в пластиковой таре. Продуктовая депрессия: что подорожает этой осенью первым

В то же время цены на крепкий алкоголь весьма стабильны — в течение года рост составляет менее 1%. Вина, в том числе, игристые, дорожают чуть сильнее — на 2-3%.

Гораздо сильнее дорожают свежие овощи — картофель, лук, свекла, морковь — на 20-40%. Белокочанная капуста и вовсе выросла в цене почти на 100%. "Но несмотря на значительный рост цен на свежие овощи, закупать их впрок не имеет смысла, потому что, как все мы понимаем, до Нового года они просто не долежат", — сказала Мясникова.