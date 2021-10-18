МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. К сожалению, в Правилах дорожного движения пункт о взаимной предупредительности изложен в довольно смазанной форме, а, вместе с тем, хорошее взаимопонимание и взаимодействие участников дорожного движения очень важно, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Михаил Горбачев. В ГИБДД напомнили о штрафе 30 тысяч рублей

"В свое время я был удивлен, когда автомобиль, который я обгонял, включил правый поворотник задолго до того, как я с ним поравнялся. Это означало, что он меня видит и не против обгона, а также, что впереди дорога чистая. Это были 70-е годы", — говорит он.

Водители часто пользуются сигналом поворотов для предупреждения опасного обгона.

"Если, например, вы идете на обгон машины, и она вдруг включает левый поворотник, это означает, что впереди есть встречные машины, которые вы, возможно, не видите. Так что от обгона нужно отказаться — это очень важно", — отмечает автоэксперт. Если же водитель машины, которую вы обгоняете, включает правый поворотник, это говорит о том, что он вас видит, вы можете обогнать, дорога чистая — все в порядке.

Что касается сигналов руками, то показать женщине двумя пальцами —указательным и большим, соединяя их вместе, что у нее спускает колесо, невозможно, считает Горбачев. Как правило, женщина-водитель обычно не смотрит по сторонам, а вот мужчина обратит на этот знак внимание.

Также, остановившись у светофора, можно подъехать и жестом показать на глаза — будет понятно, что не включен ближний свет или водитель вовсе не включил никакие габаритные огни.

По словам автомобильного эксперта, очень важно устанавливать визуальный контакт. Если вы хотите выехать куда-то, вклиниться, автомобили едут сплошным потоком, то вы можете установить визуальный контакт с одним из водителей и попросить его знаками пропустить. Автоэксперт предупредил, чем опасна заправка некачественным бензином

Что касается включения аварийной остановки, то это "хороший знак", хоть и немного отвлекает от вождения. Однако автоэксперт категорически против включения аварийки мотоциклистами для привлечения к себе дополнительного внимания. Движение без всякой причины с включенной "аварийкой" запрещено и в нашей стране, и особенно за границей, отмечает Горбачев. Если, например, в Финляндии вы на ходу включите её, то это будет воспринято как серьезное нарушение, потому что мигание всех четырёх "повортников" аварийной сигнализации означает, что автомобиль остановился по причине поломки или аварии. То же относится и к движению с противотуманными фарами. Включение "противотуманок" в отсутствие тумана — также серьезное нарушение, и за пределами РФ вы получите серьезное наказание за это и штраф. В России, к сожалению, на это внимания не обращают.

Показывать же водителю, что он вас подрезал знаками, по словам эксперта, не стоит — это отвлекает вас от вождения, а нарушителя вы не перевоспитаете. "Ваша задача — вести машину надежно, безопасно и исправлять ошибки других участников — и как раз для взаимодействия иногда что-то нужно показывать знаками. Это основное, что нужно знать, и что мало кто из преподавателей автошкол об этом рассказывает своим ученикам-будущим водителям", — подытожил Горбачев.