МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Аналитики международной консалтинговой компании PwC прогнозируют падение продаж новых легковых автомобилей в России в 2021 году на 1,1%, до 1,47 миллиона штук, говорится в их исследовании (есть в распоряжении РИА Новости). "АвтоВАЗ" снова поднял цены на Lada

"В 2021 году ожидается незначительное снижение продаж на уровне 1,1% и достижение 1,47 миллиона штук", — отмечается в документе.

В PwC ожидают, что в 2021 году будет продано 310 тысяч легковых автомобилей отечественных брендов (-1,3%), 919 тысяч иномарок российской сборки (-1,2%) и 239 тысяч импортных машин (-1,2%).

Реализация прогноза будет зависеть преимущественно от макроэкономической конъюнктуры и сохранения мер поддержки государства, уточняют эксперты.

По данным аналитического агентства "Автостат" продажи новых легковых автомобилей в РФ по итогам 2020 года составили 1,486 миллиона штук (-8,9% в годовом выражении).

ПРОГНОЗ ДО 2030 ГОДА

Парк легковых электромобилей в России может вырасти до 630 тысяч штук к 2030 году, следует из исследования PwC. Спрогнозировано, когда микрочипов станет хватать

Согласно представленному графику, парк легковых электромобилей в 2020 году насчитывал 11 тысяч штук, в 2024 году он предположительно вырастет до 26 тысяч. Аналитики прогнозируют, что продажи электрокаров в России увеличатся с 700 штук в 2020 году, до 7 тысяч машин в 2024 году и 281 тысячи в 2030 году.

Также значительно вырастет количество электрозаправочных станций: с 500 штук в 2020 году, до 2 тысяч в 2024 году и 63 тысяч в 2030 году.

Прогноз PwC составлен на основе концепции развития электротранспорта в РФ до 2030 года. Согласно её сбалансированному сценарию, в 2030 году доля электротранспортных средств стране составит 15% общего объема авторынка.

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