МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Для того чтобы случайно не приобрести подделку, лучше покупать духи в крупных известных магазинах. Они работают в соответствии с российским законодательством, дорожат своей репутацией. По этой причине каждый товар на полке должен иметь сертификат соответствия, подтверждающий оригинальность, и продавец обязан по первому требованию покупателя такие документы предоставлять. Об этом рассказывает агентству "Прайм" бьюти-эксперт Shopping Live Елена Спиркина.

"Продажа контрафакта — это серьезный удар по репутации магазина. Маловероятно, что крупные игроки захотят так рисковать своим именем и продавать поддельный парфюм", — добавляет она.

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1. Цена. Снижение стоимости более чем в два раза – это повод усомниться в оригинальности. "Как правило, стоимость известных марок держится приблизительно на одном уровне у разных продавцов за исключением специальных предложений и акций, но и в этом случае снижение цены на 50% — большая редкость", — подчеркивает специалист.

2. Упаковка. У оригинального продукта коробка из картона всегда запаяна в пленку. Важно, чтобы пленка прилегала к поверхности равномерно, без волн и вздутий. Стоит обратить внимание на края — они тоже должны быть ровными. Если в глаза бросаются торчащие концы, то такой продукт имеет смысл отставить в сторону. Скотч, следы клея — верный признак задуматься. Оригинальный парфюм упаковывается методом термосклейки, указывает Спиркина.

3. Положение флакона в коробке. Флакон духов в коробке должен быть надежно зафиксирован. Это необходимо, чтобы обезопасить продукт от повреждений во время транспортировки.

4. Надписи на упаковке. Обратите внимание на полное соответствие наименования бренда и марки. Пропущенные или лишние буквы – признак подделки. Надписи должны быть ровными и хорошо читаться.

5. Штрих-код. Он есть на каждой упаковке оригинального парфюма. Важное значение имеют первые четыре цифры, в которых зашифрована страна-производитель. Например, Франция — 3037. Прочитать код можно с помощью специальной программы на смартфоне. В России могут повысить пошлины на вино, пиво и парфюмерию из ЕС

Также необходимо посмотреть на номер партии. Называется он батч-код и наносится методом тиснения на флакон и на упаковку. Если номера на упаковке и флаконе не совпадают, говорить об оригинальности продукта не приходится.

Эти простые правила помогут визуально довольно быстро отличить подделку от оригинала, заключила бьюти-эксперт.