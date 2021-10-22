МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Вариант зимней шины без шипов, так называемая "липучка", больше подойдет тем автомобилистам, кто любит комфорт и отсутствие "сюрпризов" на твердых городских дорожных покрытиях, а шипы – тем, кому приходится ездить по льду, рассказал в эфире радио Sputnik автоэксперт, главный редактор "Радио Автодор" Антон Чуйкин. Автоэксперт объяснил, какие авто чаще останавливают инспекторы ДПС

"В обиходе есть название "липучка" для нешипованной резины. Оно не очень корректное, но оно укоренилось. Это шина с зимним рисунком протектора. На ней нет шипов, а это значит, что такие шины более комфортные, они менее шумные. Еще они лучше шипованных работают на очень твердом покрытии вроде брусчатки или трамвайных рельсов. Если у вас шипы, то железо по камню или по железу не сработает", – отметил он.

По его словам, благодаря "липучке" можно сэкономить — такие шины дольше служат, чем шипованная резина, поэтому менять их приходится реже.

"Шипованная шина – это все-таки соединение металлических деталей и резины. Рано или поздно, но шип из резины вылетит и потеряется. Это может произойти через достаточно продолжительное время, но произойдет. Если посмотреть на старую покрышку, которая изначально была шипованной, то мы увидим, что шипов там уже недостает. Естественно, при этом шина начинает работать хуже, поскольку изначально была рассчитана на все шипы", – сказал Чуйкин.

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