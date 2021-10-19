МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Оспорить штраф за предполагаемое нарушение, зафиксированное видеокамерой, возможно, но лишь в некоторых случаях. Ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин  рассказал агентству "Прайм", когда у автовладельца есть хорошие шансы оспорить выписанный штраф, и сделал ряд уточнений, касающихся необходимых процедур.

"По закону есть несколько причин, по которым можно оспорить так называемые "письма счастья" от ГИБДД, – рассказал специалист. Проще всего оспариваются те штрафы, которые вроде бы очевидны для камеры, но по факту являются ошибочными". 

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Среди них – штрафы за проданный автомобиль (в этом случае нужно подавать в РЭО заявление о прекращении регистрации транспортного средства в связи с его продажей). Также сюда относится фиксация камерой другого авто или с ошибкой в госномере, тень от транспортного средства, упавшая на встречную полосу, остановка по требованию инспектора на запрещенном для остановки участке и другой человек за рулем, уточнил юрист. Как правило, в таких "кейсах" решение выносится в пользу водителя, и штраф аннулируется.

"На оплату штрафов обычно дается два месяца, а оспорить его можно в течение 10 суток с момента получения письма с постановлением о правонарушении на почте или копии документа в ГИБДД. При этом быстрее всего рассматриваются дела непосредственно в ведомстве, в течение 10 суток, тогда как суд рассматривает их два месяца. Обращаться нужно в то подразделение ГИБДД, которое выписало штраф. Также можно подать заявление через портал "Госуслуги" или сайт суда. Но так можно оспорить штрафы только с автоматических камер", – отметил эксперт.

"Также нужно помнить, что в первые 20 суток с момента получения штрафа его можно оплатить со скидкой в 50%, а если штрафов накопится более чем на 10 тысяч рублей, сумма может удвоиться или быть заменена на общественные работы", – уточнил Уткин.